Иммунолог Жемчугов рассказал, чем опасна холера: "Вызывает паралич кишечника"

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что при холере обезвоживание происходит за несколько часовХолера, которую впервые за последние 103 года обнаружили в Болгарии, является особо опасным заболеванием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии