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Иммунолог Жемчугов рассказал, чем опасна холера: "Вызывает паралич кишечника"

Иммунолог Жемчугов рассказал, чем опасна холера: "Вызывает паралич кишечника"

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что при холере обезвоживание происходит за несколько часовХолера, которую впервые за последние 103 года обнаружили в Болгарии, является особо опасным заболеванием.

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