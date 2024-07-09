Блогерша Лиза Василенко призналась, что болеет сахарным диабетом

Блогерша Лиза Василенко призналась в Instagram, что болеет сахарным диабетом. Она ответила утвердительно на вопрос подписчика рэпера Моргенштерна, посчитавшего, что девушка колола себе инсулин на одной из опубликованных фотографий.
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