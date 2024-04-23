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Новый биом в Valheim, больше деталей KC: Deliverance 2, раскол Embracer, анонс 7 Days to Die 1.0…

Новый биом в Valheim, больше деталей KC: Deliverance 2, раскол Embracer, анонс 7 Days to Die 1.0…

В трейлере Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game подсветили геймплей, 7 Days to Die неожиданно всё-таки выберется из раннего доступа в июне, Kingdom Come: Deliverance II завершит историю главного героя первой части, в Valheim стартовало тестирование нового биома — «Пепельные земли», Embracer group раскололась на 3 независимые компании, авторы игры «Бессмертный.

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