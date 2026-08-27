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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркиньос получил награду Respect Award от УЕФА – первую в истории. Капитан «ПСЖ» утешал Габриэла после финала ЛЧ

Капитан «ПСЖ» Маркиньос получил награду Respect Award от УЕФА . Премия присуждается за проявления доброты, достоинства, солидарности и сопереживания.

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