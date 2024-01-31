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Буксир вывел из дрейфующих льдов в Охотском море танкер «Остров Сахалин»

Буксир вывел из дрейфующих льдов в Охотском море танкер «Остров Сахалин»

Российский спасательный буксир «Берингов пролив» вывел из дрейфующих льдов танкер «Остров Сахалин». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

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