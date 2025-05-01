Руки прочь от Аллочки: Тарасова дала пощечину россиянам из-за критики Пугачевой

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Majesty
При всем уважении к заслугам Татьяны Анатольевны хочу сказать,что она не права по отношению к личности Пугачевой, т.к. эта личность давно не украшает страну где родилась, выросла, выучилась и получила все (и своим трудом тоже - не умаляем ни в коей мере), о чем только мог мечтать человек в СССР.
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