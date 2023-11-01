Война с мирным населением: ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа

ГАЗА (ИА Реалист). В ходе карательной операции в секторе Газа израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев в Джабалии, чтобы уничтожить одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.
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