Война с мирным населением: ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа

ГАЗА (ИА Реалист). В ходе карательной операции в секторе Газа израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев в Джабалии, чтобы уничтожить одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.