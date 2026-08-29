Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое пренебрежение к любым договоренностям, нагло нарушив мораторий на удары по энергообъектам, который весной 2025 года активно продвигала американская сторона.
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