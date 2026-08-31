Путин поздравил Жапарова и Киргизию с Днём Независимости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с Днём Независимости, отметив успешное развитие Киргизии и укрепление двусторонних отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Передозировка "Се...
- Дикий медведь при...
- Путин назвал гибе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым