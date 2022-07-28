Франция и ОБСЕ запустили Московский механизм в отношении РФ

Министерство иностранных дел Франции и 37 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили в отношении России Московский механизм, использующийся для оценки верховенства закона и соблюдения прав человека в стране.
Министерство иностранных дел Франции и 37 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили в отношении России Московский механизм, использующийся для оценки верховенства закона и соблюдения прав человека в стране.
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