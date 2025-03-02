Протоиерей Первозванский: в период Великого поста нужно подготовиться к Пасхе

В Великий пост важно подготовиться к празднику Воскресения Христова. Православным в этот период нужно исправиться и встретить Пасху как открытие возможности вернуться в рай, рассказал РИА «Новости»протоиерей Максим Первозванский.
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