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Мировое обозрение

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Главному заводу Coca-Cola на Украине досталось от пожара: Убытки ещё считают

Главному заводу Coca-Cola на Украине досталось от пожара: Убытки ещё считают

Крупнейший завод Coca-Cola на Украине пострадал от пожара, который вспыхнул 3 сентября на предприятии в поселке Великая Дымерка Киевской области.

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