«Небратья» как самосбывающееся пророчество. Что думают украинцы о русских на третьем году войны

Natalija Osminina А что будет дальше?- Путин все время говорит, что ждет переговоров. И Байден захочет подписать договор просто потому, чтобы выбить все козыри у Трампа. Естественно, свой мирный договор он преподнесет как победу Мировой демократии и свою личную- он остановил Третью Мировую! Он спас Украину! Он принес мир! и он уделал Трампа!!! А главное, он оставил 2/3 Украины для трансатлантических корпораций, и что еще главнее- для своего клана!!! И Путин это подпишет. Потому что он уже знает, что будет дальше. США его не интересуют, он знает их судьбу-погрязнуть в войнах и самое главное, в собственной гражданской. Это касается широкомасштабной войны на БВ. А вот на Китай они пойдут вовсе не за Тайванем и его чипами, а за РЫНКАМИ. Чтобы оттяпать у Китая рынки юго-восточной Азии. Но как раз в разгар пиратских действий неожиданно рухнет резервный доллар. И сразу остановятся все войны за территории. Потому что думать все будут только о том, чтобы не умереть с голоду. Ну, а заниматься Украиной уже тоже будет не на что. Потому что до этого Россию еще ждет столкновение с европейской НАТОй, потому что заключив договор с Россией, США радостно возложат все заботы об Украине на Европу. Мало того, загорится подбрюшье России – Казахстан и Средняя Азия. И России надо будет стоять на 7.5 тысячах границах, отлавливая беспилотники, террористов и принимая волну беженцев. На Западе Россию тоже ждут проблемы. И плюс внутри себя с мигрантами. И вообще с полной сменой всей правящей элиты и чиновников.

l leonid Теперь братья у них другие, сша и европа, ес и нато. Кто уже у них не был братьями раньше, и австровенгрия, поляки, русские, немцы, турки, а теперь вот эти. Но это особенные братья. Они на укров срать хотели. Им нужна территория укров, а не сами укры, так что укры пусть продолжают дохнуть.