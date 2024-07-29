Политнавигатор «Пока YouTube работает» – в Киеве вознамерились «перепрограммировать» россиян на «недовольство Путиным и госпереворот» Уκpaинcκим cпeцcлужбaм нужнο бοльшe paбοтaть нaд диcκpeдитaциeй pοccийcκοгο вοeннο-пοлитичecκοгο pуκοвοдcтвa.
«Небратья» как самосбывающееся пророчество. Что думают украинцы о русских на третьем году войны
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Natalija Osminina
А что будет дальше?- Путин все время говорит, что ждет переговоров. И Байден захочет подписать договор просто потому, чтобы выбить все козыри у Трампа. Естественно, свой мирный договор он преподнесет как победу Мировой демократии и свою личную- он остановил Третью Мировую! Он спас Украину! Он принес мир! и он уделал Трампа!!! А главное, он оставил 2/3 Украины для трансатлантических корпораций, и что еще главнее- для своего клана!!! И Путин это подпишет. Потому что он уже знает, что будет дальше. США его не интересуют, он знает их судьбу-погрязнуть в войнах и самое главное, в собственной гражданской. Это касается широкомасштабной войны на БВ. А вот на Китай они пойдут вовсе не за Тайванем и его чипами, а за РЫНКАМИ. Чтобы оттяпать у Китая рынки юго-восточной Азии. Но как раз в разгар пиратских действий неожиданно рухнет резервный доллар. И сразу остановятся все войны за территории. Потому что думать все будут только о том, чтобы не умереть с голоду. Ну, а заниматься Украиной уже тоже будет не на что. Потому что до этого Россию еще ждет столкновение с европейской НАТОй, потому что заключив договор с Россией, США радостно возложат все заботы об Украине на Европу. Мало того, загорится подбрюшье России – Казахстан и Средняя Азия. И России надо будет стоять на 7.5 тысячах границах, отлавливая беспилотники, террористов и принимая волну беженцев. На Западе Россию тоже ждут проблемы. И плюс внутри себя с мигрантами. И вообще с полной сменой всей правящей элиты и чиновников.
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2 час.
l
leonid
Теперь братья у них другие, сша и европа, ес и нато. Кто уже у них не был братьями раньше, и австровенгрия, поляки, русские, немцы, турки, а теперь вот эти. Но это особенные братья. Они на укров срать хотели. Им нужна территория укров, а не сами укры, так что укры пусть продолжают дохнуть.
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2 час.
Natalija Osminina
Белая раса уходит. И с ней пора попрощаться и на территории Америк, и в Европе. Там будут войны. Европу поделят на зоны. И "белой" останется только та, что будет Российской. Что касается Украины, то скопирую текст, что писала в параллельной теме. Нас ждет обвал Финансовой системы. И несмотря на то, что Россия уже отстрелялась в Перестройку, и ей будет легче, чем другим, однако жизнь в любом случае станет очень тяжелой. Так как мы продвигаемся в эволюции возвратно-поступательным движением, то периодически, циклично, падаем в прошлое. Отсюда и ренессансыи декадансы, и Возрождение и темные века Средневековья. Вот и сейчас туда упадут многие страны. "Россия по потреблению окажется выше всех, в 1975-ом году. И все потому. что весь достаток, который мы сейчас имеем, нами не заработан. Все это приобретено благодаря мыльным пузырям доллара. И как только их перестанут выдувать, всё испарится, как кони и карета Золушки. А так как большинство профессий, которые сейчас дают возможность не хило жить в мире резервного доллара, в новом мире (который останется без него), будет не востребовано, то единственное, чем может порадовать государство таких незаменимых специалистов- это пайка хлеба в магазине, к которому приписан чел. по прописке. Ну, пока он не приобретет нужную новому миру профессию- дворника, ассенизатора, строителя или даже сварщика. Ну, не кинет же народ нынешнее правительство". А Вы про план МАршалла для УКкраины))
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1 час.
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