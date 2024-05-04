❗️Язгы чәчүдә фаҗига: Бүген 19 яшьлек Сарман егете Әлмәттә һәлак булган Көллияттә 3 нче курста укый иде.
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❗️Язгы чәчүдә фаҗига: Бүген 19 яшьлек Сарман егете Әлмәттә һәлак булган Көллияттә 3 нче курста укый иде.