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Купленную за пять тысяч рублей картину выставили на аукцион за 19 миллионов рублей

Купленную за пять тысяч рублей картину выставили на аукцион за 19 миллионов рублей

Известную картину стоимостью миллионы рублей продали за 50 долларов В США дешевая картина, продававшаяся всего за 50 долларов (менее пяти тысяч рублей), оказалась шедевром известной художницы, истинная стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов (миллионы рублей).

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