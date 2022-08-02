Daily Storm

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МИД Китая подтвердил, что Пекин даст жесткий ответ на визит Пелоси на Тайвань

МИД Китая подтвердил, что Пекин даст жесткий ответ на визит Пелоси на Тайвань

Ранее тайваньская газета сообщила о выходе в море двух китайских авианосцевОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Китай примет решительные меры в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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