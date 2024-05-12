Евросоюз занимается подстрекательством к терроризму, официально одобряя удары по гражданским объектам в России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Разрушите Крымский мост – и вам конец». Захарова раскрыла украинцам страшную правду об их возможном будущем
Комментарии
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лл
лина любимцева
У жЫдо-бандэровцев и Запада только злоба и зависть против Крымского моста.
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8 час.
Natalija Osminina
"Вкупе с поставками тяжелых вооружений и дальнобойного оружия еэсовцы открыто пренебрегают в том числе .." - надо было Захаровой сказать СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ! А на жизнь украинцев англикам плевать. Грозить надо ИМ! Но куда там... кое-как выдавили из себя, что "отвечать будем не только по английским воякам на Украине, но и по военным объектам ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ." А сказать, что "на хрен по Лондону"- слабо? Ссыкотно даже сказть, не то что сделать)) Да уж,... повязали сивку-бурку паутиной Мировой Финансовой системы.
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7 час.
ИГ
Ирина Галивец
А мы опять только говорим и предупреждаем…
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7 час.
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