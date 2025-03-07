Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    кружочками забавляемся, деточка? некоторые дитятки ещё рожицы вставляют или картинки... инфантилыЕсли бы он был та...
  • Ника
    Ха-ха.. Глупость и ахинею, вы продемонстрировали.Если бы он был та...
  • Ингерман Ланская
    судя по глупости и ахинее про сесер - деточкаЕсли бы он был та...

У курьеров из Узбекистана в России появятся конкуренты — велорикши из Индии и Мьянмы

У курьеров из Узбекистана в России появятся конкуренты — велорикши из Индии и Мьянмы

Свободная Пресса России вероятно не следует зацикливаться на привлечении мигрантов из тех стран, откуда они преимущественно приезжают, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
Вот приезжает ко мне узбек из Мьянмы. Или индус из Бухары. Привозят шаурму. Или каурма-лагман, чучвара, неважно. Домой. Какими руками он её хватал неизвестно, чем в мои пельмени плюнул тоже непонятно. Русского курьера ещё стерплю. Но чтоб мне еду привозил мастурбек....... Давайте как вы это без меня Я наверное шовинист, прости, Господи, но вот как-то эдак.🤗
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8 час.
ЗЗ
Земфира Земфира
Посмотрите, что происходит в Индии! Бесконечное насилование женщин! И это будет у нас!
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7 час.
Н
Наталья
Мля!!!! Всю заразу в страну тянут!
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6 час.
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