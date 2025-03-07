У курьеров из Узбекистана в России появятся конкуренты — велорикши из Индии и Мьянмы

Сергей Тюрин

Вот приезжает ко мне узбек из Мьянмы. Или индус из Бухары. Привозят шаурму. Или каурма-лагман, чучвара, неважно. Домой. Какими руками он её хватал неизвестно, чем в мои пельмени плюнул тоже непонятно. Русского курьера ещё стерплю. Но чтоб мне еду привозил мастурбек....... Давайте как вы это без меня Я наверное шовинист, прости, Господи, но вот как-то эдак.🤗