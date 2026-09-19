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От театральной сцены до IT и трех дочек-школьниц: как живут и кем стали 5 детей Игоря Петренко

От театральной сцены до IT и трех дочек-школьниц: как живут и кем стали 5 детей Игоря Петренко

Игорь Петренко давно завоевал любовь зрителей благодаря ярким и харизматичным ролям в кино. Однако личная жизнь актера вызывает у поклонников не меньший интерес, чем его экранные работы.

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