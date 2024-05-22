МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и военного командования ЦАХАЛ за геноцид в Газе

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан, который имеет пакистанские корни, хотя и проживал в Туманном Альбионе, потребовал арестовать премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его окружения, за массовые убийства в секторе Газа.
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