Послание президента

29 февраля Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Темами выступления могут стать защита семейных ценностей, развитие новых регионов, поддержка участников СВО, поддержка науки и технологического суверенитета, развитие патриотического воспитания, обеспечение экономического роста, развитие предприятий военно-промышленного комплекса.
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