Правительство РФ выделило миллиарды на локализацию автокомпонентов и потребовало следить за ценой российских машин

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился локализовать производство максимально возможного количества компонентов для автомобилей и следить за ценой автомобилей, а также сообщил о выделении дополнительных 15 млрд рублей на развитие автопрома.
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