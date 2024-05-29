Нацистская хунта – кровь от крови и плоть от плоти «великого и мудрого» населения Украины

Они не могут выздороветь. С тем же успехом это можно предлагать тихим шизофреникам или буйным пациентам дурки. Украинцы мечтали жить в Европе и мечта их исполнится: "чемодан-вокзал-Европа", а для адекватных людей "чемодан-вокзал-Россия". Украина станет безлюдной.

Natalija Osminina

А безлюдной Украина станет по причине невозможности жить в убитой экономике, отсутствующей энерго- и инфраструктуре. Ремонтировать её будет некому -"все ушли на фронт". Плюс вернувшиеся с войны великие воины - наркоманы на адреналине с огромным арсеналом вооружения. И слабая власть, будь это Гетман или Батька Махно. Те города, кому повезет протрезветь от морока, могут провести Референдум и проситься в Россию. На этом ВСЁ.