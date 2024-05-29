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Нацистская хунта – кровь от крови и плоть от плоти «великого и мудрого» населения Украины

Нацистская хунта – кровь от крови и плоть от плоти «великого и мудрого» населения Украины

Анатолий Урсида Сейчас, наверное, уже каждый россиянин знает, что украинец никогда и ни в чем не виноват.

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Комментарии
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EZ
Elena Zakharova
украина вошла не в те двери....🤣🤣🤣
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1 д.
Natalija Osminina
Они не могут выздороветь. С тем же успехом это можно предлагать тихим шизофреникам  или буйным пациентам дурки. Украинцы мечтали жить в Европе и мечта их исполнится: &quot;чемодан-вокзал-Европа&quot;, а для адекватных людей &quot;чемодан-вокзал-Россия&quot;. Украина станет безлюдной.
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20 час.
Natalija Osminina
А безлюдной Украина  станет по причине невозможности жить в убитой экономике, отсутствующей энерго- и инфраструктуре. Ремонтировать её будет некому -&quot;все ушли на фронт&quot;. Плюс вернувшиеся с войны великие воины - наркоманы на адреналине с огромным арсеналом вооружения. И слабая власть, будь  это Гетман или Батька Махно.  Те города,  кому повезет протрезветь от морока, могут провести Референдум и проситься в Россию. На этом ВСЁ.
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20 час.

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