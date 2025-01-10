Двадцатиградусные морозы могут прийти в Москву в конце января

По всей России установилась аномальная погода: по данным синоптиков, среднесуточные температуры местами превышают климатическую норму на 9-10 градусов, что соответствует началу апреля, а не десятым числам января.
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