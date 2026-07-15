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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, как столичные специалисты социальной защиты развивают профессиональные навыки

Горожанам рассказали, как столичные специалисты социальной защиты развивают профессиональные навыки

Столичная система социальной защиты сопровождает москвичей на всех этапах жизни. Ее специалисты помогают детям, подросткам, пожилым людям, горожанам с особенностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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