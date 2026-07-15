Горожанам рассказали, как столичные специалисты социальной защиты развивают профессиональные навыки

Столичная система социальной защиты сопровождает москвичей на всех этапах жизни. Ее специалисты помогают детям, подросткам, пожилым людям, горожанам с особенностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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