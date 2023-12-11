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Держитесь в зеленой зоне: шкала сытости покажет, что вы наелись и пора остановиться

Держитесь в зеленой зоне: шкала сытости покажет, что вы наелись и пора остановиться

«Поели, теперь можно и поспать» — полезно для детей, но вредно для взрослых. В горизонтальном положении увеличивается нагрузка на внутренние органы, из-за чего замедляются процессы переваривания и всасывания пищи.

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