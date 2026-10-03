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Плющев об уходе Кузнецова из «Сибири»: «Его имидж и предыстория в хоккее говорят о многом. Сам понимает, что у него не получается выйти на желаемый уровень, наверное»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из « Сибири ».

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