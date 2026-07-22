МВД России подготовлена новая редакция Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации

МВД России размещен для проведения общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проект приказа «Об установлении Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации».
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