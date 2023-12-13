В Екатеринбурге накрыли крупный цех по производству паленого алкоголя

В промзоне на улице Монтажников в Екатеринбурге сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в сотрудничестве с общественными активистами провели успешную операцию, выявив цех, где осуществлялось нелегальный разлив паленого алкоголя.
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