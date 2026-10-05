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Орловская налоговая через суд пустит с молотка автомобили застройщика

Орловская налоговая через суд пустит с молотка автомобили застройщика

Арбитражный суд Орловской области поставил точку в финансовом споре между региональным Управлением ФНС и местной строительной компанией ООО «Нефтегазстрой «Астелис».

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