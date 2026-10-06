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ФедералПресс

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КНДР пригрозила Югу военным ответом: переговоров не будет

КНДР пригрозила Югу военным ответом: переговоров не будет

ПХЕНЬЯН, 6 октября, ФедералПресс. КНДР обещает незамедлительно ответить, в том числе с применением силы, если военные Республики Корея вторгнутся на ее территорию.

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