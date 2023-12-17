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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Логинов: «Надеюсь, что сложный период позади. Но не верю, что верну свои лучшие кондиции»

Сегодня Логинов занял второе место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе. – Зарубиться с Бабиковым на финише – это особенное чувство? – Очень рад тому, что мы попали на пьедестал.

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