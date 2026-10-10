Накануне президенты США и России договорились о поставках топлива на американский рынок. Глава Белого дома тут же рассыпался в благодарностях перед Владимиром Путиным и нашей державой, после чего в Киеве воцарились "разочарование и гнев".
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