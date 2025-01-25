Румия Ниязова: «Любят филиппинцы задорные песни, нравится им драйв»

В Азиатско-Тихоокеанском колледже города Макати на филиппинском острове Лусон на этой неделе прошел уникальный концерт – впервые в истории этой тропической страны со сцены звучали песни на татарском языке.
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