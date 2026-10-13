Коксующийся уголь подорожал до 36% за месяц

Цены на коксующийся уголь на внутреннем рынке в октябре выросли на 19,5–35,7% относительно сентября и достигли 9,5–15,3 тыс.
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