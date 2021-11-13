Славянская доктрина

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Истинная история мира скрыта от нас?

Истинная история мира скрыта от нас?

https://x-files   Истинная история мира скрыта от нас? Доказательства против нашей нынешней версии истории накапливаются, но власти отказываются пересматривать ее.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Настоящую историю человечество узнает еще не скоро.
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22 час.
Борис Осипов
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20 час.
Валентин Нифонтов
Прилетели мы с других планет, или ассимилированы с местным видом, это не снимает вопрос эволюционного происхождения мыслящего существа во Вселенной. А если он где-то мог эволюционно возникнуть на других планетах, то, стало быть, мог автономно возникнуть и на Земле, в земной эволюции.
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18 час.

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