Истинная история мира скрыта от нас?

Валентин Нифонтов

Прилетели мы с других планет, или ассимилированы с местным видом, это не снимает вопрос эволюционного происхождения мыслящего существа во Вселенной. А если он где-то мог эволюционно возникнуть на других планетах, то, стало быть, мог автономно возникнуть и на Земле, в земной эволюции.