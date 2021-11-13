https://x-files Истинная история мира скрыта от нас? Доказательства против нашей нынешней версии истории накапливаются, но власти отказываются пересматривать ее.
Истинная история мира скрыта от нас?
Комментарии
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Валентин Нифонтов
Прилетели мы с других планет, или ассимилированы с местным видом, это не снимает вопрос эволюционного происхождения мыслящего существа во Вселенной. А если он где-то мог эволюционно возникнуть на других планетах, то, стало быть, мог автономно возникнуть и на Земле, в земной эволюции.
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