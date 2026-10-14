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End of Abyss: Новая наследница Little Nightmares

End of Abyss: Новая наследница Little Nightmares

End of Abyss — вторая игра «от авторов Little Nightmares» за этот год. Однако, в отличие от Reanimal, она куда дальше отходит от своей предшественницы, превращая происходящее в настоящую метроидванию с привкусом выживательного хоррора.

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