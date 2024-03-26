В подмосковном Фрязине мужчина в капюшоне с ножом напал на компьютерный клуб

Мужчина с ножом напал на компьютерный клуб в подмосковном Фрязине, сообщают пользователи соцсетей. В Telegram-каналах появилось видео, на котором злоумышленник в капюшоне уже на входе в помещение начинает атаковать молодых людей, после чего забегает внутрь.
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