На фоне обвала US Treasuries отток денег из фондов облигаций США вышел на максимум с декабря

﻿﻿На фоне обвала гособлигаций США отток денег из фондов облигаций США достиг максимума с декабря. И это еще не конец: по данным BofA, процентные ставки останутся на «самом большом медвежьем рынке всех времен», пока страна не войдет в рецессию.