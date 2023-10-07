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На фоне обвала US Treasuries отток денег из фондов облигаций США вышел на максимум с декабря

На фоне обвала US Treasuries отток денег из фондов облигаций США вышел на максимум с декабря

﻿﻿На фоне обвала гособлигаций США отток денег из фондов облигаций США достиг максимума с декабря. И это еще не конец: по данным BofA, процентные ставки останутся на «самом большом медвежьем рынке всех времен», пока страна не войдет в рецессию.

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