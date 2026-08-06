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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Уолтер: «Мы сделаем все, чтобы «Лейкерс» снова стали командой-чемпионом»

Владелец « Лейкерс » Марк Уолтер заявил, что перед клубом стоят самые высокие цели. Команда вступает в новую эпоху, в которой главными лицами организации станут Лука Дончич и Остин Ривз.

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