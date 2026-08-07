Немецкий политик хочет превратить город в «свингерский рай», а начать предлагает с местной ратуши

Пока в российских городах спорят о том, как использовать исторические здания — отдать ли их под лофты или оставить музеями, в немецком Мангейме разгорелся скандал, от которого попахивает не только жареным, но и французскими духами.
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