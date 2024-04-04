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Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров сезона НХЛ

Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров сезона НХЛ

Никита Кучеров в гонке бомбардиров сезона НХЛ оторвался от Нэйтана Маккиннонна на три очка. В ночь на 4 апреля в Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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