Среди россиян растет спрос на экологичную бьюти-продукцию

Больше всего продаж (как по количеству заказов, так и по объему трат) в категории "Красота и уход" в первом полугодии 2024 года пришлось на раздел "Средства по уходу за волосами" — в три раза больше, чем годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии