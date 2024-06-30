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Среди россиян растет спрос на экологичную бьюти-продукцию

Среди россиян растет спрос на экологичную бьюти-продукцию

Больше всего продаж (как по количеству заказов, так и по объему трат) в категории "Красота и уход" в первом полугодии 2024 года пришлось на раздел "Средства по уходу за волосами" — в три раза больше, чем годом ранее.

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