Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Чёрного моря

На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов. В акватории Чёрного моря: обследовано свыше 7,5 тысяч квадратных километров; обработано сорбентом более 60 тысяч квадратных метров; использовано порядка 7,5 тысяч килограммов сорбента.