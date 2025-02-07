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Вести Севастополь

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Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Чёрного моря

На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов. В акватории Чёрного моря: обследовано свыше 7,5 тысяч квадратных километров; обработано сорбентом более 60 тысяч квадратных метров; использовано порядка 7,5 тысяч килограммов сорбента.

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