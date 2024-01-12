В Иваново четыре ребенка попали в больницу из-за отравления угарным газом

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Иваново, и детей пришлось положить в стационар. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ивановской области.
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