В Курской области уничтожены пять украинских беспилотников

В Курской области продолжаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, в субботу обстрелу подверглись девять населенных пунктов региона.
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