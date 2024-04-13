Первое клиническое исследование Возоритида у детей с гипохондроплазией показало ускорение роста

По данным исследователей из Детской национальной больницы (Children’s National Hospital), первое глобальное исследование фазы II препарата Восоритид показало среднюю скорость роста на 1,8 см в год у детей с гипохондроплазией, генетической причиной низкого роста у детей.
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