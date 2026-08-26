Калужский горец Шамиль. Как одна присяга завершила 50-летнюю войну

160 лет назад, 26 августа 1866 года в особняке Калужского губернского дворянского собрания (это здание в центре города сохранилось, сейчас здесь областной центр дополнительного образования детей имени Гагарина) состоялось уникальное событие.
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