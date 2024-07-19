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test mazurok

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❗️ Прокуратура Крыма начала проверку из-за проблемы с электричеством в Ялте Вечером 18 июля из строя вышел высоковольтный кабель на подстанции «Дарсан» (район улицы Ореховой).

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