❗️ Прокуратура Крыма начала проверку из-за проблемы с электричеством в Ялте Вечером 18 июля из строя вышел высоковольтный кабель на подстанции «Дарсан» (район улицы Ореховой).
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❗️ Прокуратура Крыма начала проверку из-за проблемы с электричеством в Ялте Вечером 18 июля из строя вышел высоковольтный кабель на подстанции «Дарсан» (район улицы Ореховой).