Дикие обезьяны атакуют российских туристов за границей в 2025

Дикие обезьяны чаще всего угрожают российским туристам, отдыхающим за границей. Такой вывод сделали специалисты «Ингосстраха», проанализировав данные обращений клиентов, оформивших страховку для зарубежных поездок.
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